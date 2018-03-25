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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Rahmeti sen getirdin" diyen vatandaşa esprili yanıt: No, no, no, no!

25 Mart 2018 12:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 6. Olağan İl Kongresi için bugün Samsun'a geldi. Samsun'da halka seslenen Erdoğan, bir vatandaşın yağan yağmurla ilgili "Rahmeti sen getirdin Reis" diye bağırmasına esprili bir dille yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da il kongresine katılmadan önce meydanda toplanan kalabalığa seslendi. Sağanak yağmur içinde halka seslenen Erdoğan, "Ve rahmet geldi, işte görüyorsunuz" dedi. Bu sözlere meydandaki bazı partililer "Sen getirdin Reis" diye seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlere 'No, no, no, no' diye karşılık verdi. İşte o anlar!

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