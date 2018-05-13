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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Anneler Günü" mesajı

13 Mayıs 2018 15:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında, "İlk duacımız, ilk hamimiz, merhameti ve şefkati en çok kendilerinden gördüğümüz, sığınağımız, korunağımız olan annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, annelerin dünyaya gelip ilk çığlığın atıldığı andan son nefesin verildiği zamana kadar güvenli bir liman, huzurlu ev ve şefkatli yuva olduğunu belirtti. Erdoğan, annenin her insanın sırrı, sırdaşı, dostu ve arkadaşı olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti: "Evlatlarının mutluluğu, geleceği için kendilerini feda eden, yemeyip yediren, gezmeyip gezdiren annelerimizin üzerimizdeki haklarını asla ödeyemeyiz. İlk adımı atarken de iş hayatına atılırken de arkamızda, bizi cesaretlendiren, hayata hazırlayan, iyiye yönlendirip kötülükten, kötülerden uzak tutmaya çalışan annemizi buluruz. 'Cennet anaların ayakları altındadır' sözü doğrultusunda kendilerini baş tacı kabul ettiğimiz annelerimiz, bizler için berekettir, duadır, ilk öğretmendir. Hayatımın her safhasında olduğu gibi milletimize hizmet yolunda da annemin duasını daima yanımda hissetme bahtiyarlığıyla annelerimizin, bizim istikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olduklarını vurgulamak istiyorum."

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