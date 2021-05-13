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Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla Hakkari’deki askerlerin bayramını kutladı

“Sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum"

13 Mayıs 2021 13:24

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan Düztepe Üs Bölgesi’nde Mehmetçikle bir araya geldi. Askerlerle sohbet eden Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu’nun telefonundan askerlere seslendi.

“Sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum"

Askerlerin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Er, erbaş ve uzman çavuşlarımız, Ramazan Bayramı’nın arifesinde hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şu anda bulunduğunuz yerlerin ne kadar önemli olduğunu özellikle biliyorum.

Orada verdiğiniz mücadele sebebiyle sizleri tebrik ediyorum. Buralarda daha önce çok şehitlerimiz oldu, mekanları cennet olsun. Yaralılarımız oldu, Rabbim şifa versin.

Sürdürdüğünüz bu mücadele sebebiyle şahsım, milletim adına sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum."

“Zafere bir nebze kaldı"

Terörle mücadelede zafere bir nebze kaldığını bildiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu zaferi inşallah beraberce, şu anda kabirlerinde uyuyan şehitlerimizin rahat uyuması için gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

Çünkü onların ardından sizlerin verdiği bu mücadele, özellikle şehitlerimizi rahat ettirmiştir.

Ailelerinizle birlikte sizlere mutluluklar diliyorum. Yaralılarımıza da şifalar diliyorum, kalın sağlıcakla."

Kaynak: DHA

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