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Cumhurbaşkanı Erdoğan ameliyatını duyurmuştu; kafası yapışık siyam ikizleri ayrıldı

09 Haziran 2020 13:28

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2018 yılında sezaryenle dünyaya gelen siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel, aralık ayında gittiği İngiltere’nin başkenti Londra’da başarılı süren ameliyat ile birbirlerinden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın haberini duyurduğu siyam ikizleri yarın Türkiye’de olacak.

Alanya'da Fatma ve Ömer Evrensel'in başlarından yapışık erkek ikiz bebekleri 21 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya gelmişti. Evrensel ailesinin tek yumurta ikizleri Derman ile Yiğit ameliyatları için 1 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın talimatı ile İngiltere’nin başkenti Londra gönderildi.

Buradaki hastanede yapılan tetkiklerin ardından ilk operasyon 14 Ocak’ta gerçekleştirildi. Ardından 28 Ocak’ta yapılan ameliyatta kafasından yapışık siyam ikizleri ayrıldı. İkizlerin, ayrılma operasyonun ardından bir dizi ufak operasyon daha geçirerek bugün itibariyle de taburcu edilmesine karar verildi.

Yarın hava yoluyla Türkiye’ye gelecekleri belirtilen ikizlerin bir süre Ankara’daki hastanede fizik tedavi sürecine gireceği öğrenildi.

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