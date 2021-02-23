Cumhurbaşkanı Erdoğan stadı ziyaret etti, Alpay Özalan'a penaltı attı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de açılışını gerçekleştirdiği Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda yeşil sahaya indi. AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan'a penaltı attı.

İzmir programları kapsamında son olarak, telekonferans yöntemiyle açılışını yaptığı Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yeşil sahaya da indi. Stadın zemininde de inceleme yapan Erdoğan, penaltı atışı yaparken, AKP İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan da kaleye geçti.