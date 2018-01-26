Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözde Türk Tabipler Birliği gibi bir kesim 'Savaşa Hayır' diye bir kampanya yürütmek istiyor, bu terörist sevicilerin barışa evet dediklerini de pek duymadık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin (TTB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin olarak yaptığı, "Savaşa hayır, barış hemen şimdi!" açıklamasını eleştirdi. "Bazı kesimler bunu iyi duysunlar. Bugün operasyonun 7. günü. 343 terörist etkisiz hâle getirildi" diyen Erdoğan, "Bundan rahatsız olan, sözde Türk Tabipleri Birliği gibi bir kesim 'savaşa hayır' diye kampanya yürütmek istiyor. Bu terörist sevicilerin bugüne kadar barışa evet dediklerini duymadık. Bunlar bugüne kadar güneydoğuda, doğuda, vatandaşlarım şehit edildi. İçeride olan terör uygulayıcılarına yönelik en ufak açıklama duyduk mu? Duymadık" diye konuştu.