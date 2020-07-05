Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sembolik de olsa, bayan milletvekillerimizden hiç olmazsa iki tanesini alalım

İstanbul'da Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Evet şöyle sembolik de olsa bayan milletvekillerimizden hiç olmazsa iki tanesini alalım” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin açılışında gerçekleştirdiği konuşmada söylediği bu sözler tepki topladı.

Kadın vekilleri kürsüye çağıran Erdoğan, “Evet şöyle sembolik de olsa bayan milletvekillerimizden hiç olmazsa iki tanesini alalım. İki tane geliyor” ifadelerini kullandı. Erdoğan devamında ise “fiziki mesafeye dikkat, bu tarafa gel” diye belirtti.

"Erkek egemen görüntüyü düzeltmek adına iki kadın vekili daha sahneye davet etmek istedi"

Sosyal medyadan yaptığı açıklamayla o iki milletvekilinden biri olduğunu ifade eden AKP İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, söz konusu olayı anlattı. "Sadece erkeklerden müteşekkil bir grubun sahnede bulunmasından rahatsız olan Sn. Cumhurbaşkanımız, erkek egemen görüntüyü düzeltmek adına iki kadın vekili daha sahneye davet etmek istedi" diyen Durgut, "Avrupa’nın en donanımlı ve yüksek kapasiteli hastanelerinden Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılış töreninde sahnede kadın temsilinin olmamasından rahatsız olan Cumhurbaşkanı kadın milletvekillerini davet etti yazabilirsiniz" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımıza, gösterdikleri incelikten dolayı bir kadın olarak müteşekkirim"

Diğer milletvekili olan, AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın ise konu hakkındaki yorumu şöyle oldu:

"Sn. Cumhurbaşkanımızın nezaket sahibi, centilmen, ince düşünceli olmasının yanı sıra, her alanda kadın ve gençlerin önünü açmak için mücadele ettiğine şahitlik etmiş bir kişi olarak, dün gösterdikleri incelikten dolayı bir kadın olarak müteşekkirim. Kadınların eksik olmasını istemedi."