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Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğraf çekerken hatırladı: Maskemi getirin

Erdoğan'ın kürsüden önce de maske takmadığı fark edildi

19 Ağustos 2020 16:27

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da katıldığı ‘İlk Yerli Güneş Paneli Fabrikası’nın açılışında kürsüye çıkmadan önce ve kürsüden indikten sonra maske takmadığı dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık bir saat süren açılış konuşması öncesinde maske takmayan Erdoğan, konuşmasının ardından yapılan fotoğraf çekimi hazırlıkları sırasında da kalabalığın içinde yer almasına rağmen maske takmayı unuttu. 

Fotoğraf çekimi hazırlıkları sırasında sosyal mesafenin de dikkate alınmadığı görüntülerde, Erdoğan'ın maskesiz bir şekilde yanındakilerle konuştuğu ancak fotoğraf çekiminin başladığı anda maskesini istediği görüldü. 

Açılışta yaptığı konuşma sırasında  Erdoğan, cuma günü bir müjde vereceklerini belirterek, "Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu. "Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyorum. Bu müjdenin hayalleri ve rüyası içindeyiz. Bu müjdeyi tüm milleti vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum" dedi.

TIKLAYIN - Erdoğan: Cuma günü tüm milletimize vereceğimiz müjdeyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum

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