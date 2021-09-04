Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize yolunda İkizdereliler tarafından protesto edildi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyu, İkizdere'den Rize'ye giderken protesto edildi.

Cengin İnşaat tarafından projelendirilen İyidere Lojistik Liman inşaatına taş temin etmek için İskencedere Vadisi'nde açılmak istenen taş ocağına karşı mücadele eden İkizdereliler, Rize’ye dönüşü sırasında seslerini Erdoğan'a duyurmak istedi.

Her gün doğa nöbetinde oldukları alanda yağan yağmura rağmen bekleyişini sürdüren yurttaşların önü jandarma tarafından kesildi. Doğa nöbetindeki vatandaşalar, Erdoğan'ı taşıyan konvoy önlerinden geçtiği sırada, "Direne direne kazanacağız", "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam", "Biz halkız, biz kazanacağız" sloganları attı.

Erdoğan, 'İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamalarda, İskencedere'deki mücadeleyi işaret ederek, ''Türkiye'nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa, alıp buraya geliyorlar. Neymiş bizim önümüzü kesecekler. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz. Kesemeyeceksiniz. Bu tesisleri yapacağız. Bu yolları yapacağız. Sizin gücünüz bunların önünü kesmeye yetmez'' ifadelerini kullanmıştı.