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Cumhurbaşkanı Erdoğan, referanduma 3 gün kala Giresun'da konuşuyor

13 Nisan 2017 20:26

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, referanduma ilişkin olarak, "Hayırcılar Kandil'dir, Hayırcılar İmralıdır, Hayırcılar yokluktur. Pensilvanya, DEAŞ, 'Hayır' diyorlar" ifadesini kullandı. Giresun'da toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: Hayırcılar Kandil'dir, Hayırcılar İmralıdır, Hayırcılar yokluktur. Pensilvanya, DEAŞ, "Hayır" diyorlar. Okmeydanı'ndan 4 tane maskeli terörist kahvehaneleri basıyorlar, "Burada 'evet'çilere yer yok diyor. Sen kimsin ya, bunlar terörist. (İdam isteriz sesleri) 16 Nisan, idamla ilgili kararın da verileceği gün. 16 Nisan'dan sonra parlamentoya gelecek bu yasa teklifi. Sayın Bahçeli "Evet" diyor, sayın Yıldırım da "Evet" diyor. Kılıçdaroğlu da bir yerde sanki ağzından kaçırdı, "Evet" demediği takdirde yine millete gideriz, halk oylaması yaparız. Halk oylamasında siz ne diyorsunuz? (Evet sesleri) Parlamentodan geçip bana geldiğinde hiç şüpheniz olmasın ben bunu onaylarım.

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Cumhurbaşkanı Erdoğanreferandum3 günGiresun

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