Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mete Gazoz'u arayarak tebrik etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti.

"Bizleri çok duygulandırdın" diyen Erdoğan, genç sporcunun başarılarının devamını diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Mete Gazoz'u tebrik etti. Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Okçuluk dalında Olimpiyat tarihimizdeki ilk altın madalyayı ülkemize kazandırarak hepimizi gururlandıran milli okçumuz Mete Gazoz'u yürekten kutluyorum. Sevgili Mete, başarıların daim olsun." dedi.