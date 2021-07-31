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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mete Gazoz'u arayarak tebrik etti

31 Temmuz 2021 12:27

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti.

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