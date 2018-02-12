Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nereye gitsem evelallah bu Kemal'in takımı bir kenara, herkes bizi de Afrin'e götür diyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. İskitler'de gerçekleştirilen ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın eşlik etti. Esnaflar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Bizi de Afrin'e götür", "Hazırız başkanım", "Askerlerimize gece gündüz dua ediyoruz" demesine karşılık, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Nereye gitsem evelallah bu Kemal'in takımı bir kenara herkes bizi de Afrin'e götür diyor. Afrin'de şu anda bütün millet hazır" yanıtını verdi.