Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musul'da benzer oyun oynanmaya çalışılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Yasama Yılı açılışında yaptığı konuşmada Musul'da oyun oynanmaya çalışıldığını söyledi. Erdoğan, Musul'la ilgili olarak "Musul'un hemen kuzeyinde Tel-Afrin var, burası da Türkmenlerden oluşuyor. Musul'a yapılacak bir operasyonun Tel Afrin'i de hedeflediğini belirtmek isterim. Türkmen ve Arap güçlerin desteklenmesiyle Musul'un DAEŞ'ten temizlenebileceğini düşünüyorum. Türkiye olarak masanın dışında kalamayız. Bu sınırlarda 911 km Suriye'de, 350 km Irak ile sınırı olan ülke Türkiye'dir, seyirci kalamayız. Bunun kararını da işte burası verir. Türkiye olarak kendi sınırlarımız içinde huzur ve güven içinde olmak istiyorsak sınır güvenliğimizi sağlamak mecburiyetindeyiz" dedi.