Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli uzay programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,” Açık cezaevlerindeki hükümlüler için belli şartlarda uygulanan, 31 Mayıs’ta süresi sona eren COVID-19 izinleriyle ilgili de bir değerlendirme yaptık. Buna göre açık cezaevlerindeki hükümlülerin COVID-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz. Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"3 tane gencimizi Hakk’a uğurladık. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine, milletimize başsağlığı temennilerinde bulunuyorum. Geçtiğimiz hafta Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın, 2 bronz madalyayla tarih yazarak dünya şampiyonu olan boksörlerimize şahsım, milletim adına tebriklerimi özellikle ifade etmek istiyorum. Türkiye'ye bu gururları yaşatan sporcularımızın her birinden alınlarından öpüyorum. Ülkemize 20 yıldır kazandırdığımız altyapı tesisleri ve kurduğumuz sporcu yetiştirme sisteminin meyveleri olarak gördüğümüz bu sistemin başarılarının artacağına inanıyorum"

"Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesi ile askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Kabine toplantımızda, açık cezaevlerindeki hükümlüler için belli şartlarda uygulanan, 31 Mayıs’ta süresi sona eren COVID-19 izinleriyle ilgili de bir değerlendirme yaptık. Buna göre açık cezaevlerindeki hükümlülerin COVID-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz. Meclisimizin bu hususta gereken yasal düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğine inanıyorum."

" Yapılan her yatırıma bir kulp takan, getirilen her hizmete, gerçekleştirilen her projeye karşı çıkan ortaya kayda değer bir program, hazırlık, ortaya niyet dahi koyamayan sığ bir muhalefetle karşı karşıyayız. Bizim referansımız 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerdir. Muhalefetin referansı ise ülkemizi yüzyılımızın başında felakete koskoca bir imparatorluğu felaket sürükleyen söylem zihniyettir. Gerçi henüz kendi yakın tarihini doğru okumayı başaramayanların dünyayı aktör ve ilişkileriyle kavramasını ona göre politika geliştirmesini beklemenin biraz boş hayal olduğunu farkındayız. Buna rağmen siyaset sahnesinde varlık gösterme i söz söyleme, destek talep etme niyetiyle ortaya çıkanlardan azıcık da olsa feraset azıcık da olsa onurlu duruş beklemenin bir vatandaş sıfatıyla hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Bu ülkede siz hele bir oy verin gerisini sonra hallederiz diye ortada salınan, düşün arkama deyip milleti uçuruma sürükleyen siyaset tarzının devri kapanalı çok oldu. Muhalefete bu cesareti, dünyada ve bölgemizde yaşanan krizlerin, çatışmaların, sıkıntıların, ülkemize olan yansımalarının verdiği anlaşılıyor."

" Ülkemizin uzay alanındaki hak ve menfaatlerimizi korumak için belirlediğimiz Türkiye ve medeniyetimize yaraşır iddialı ama ayakları yere basan tam 10 hedefi sizlerle paylaşmıştım. Geniş bir yelpazedeki hedef başlıklarımızla adım adım ilerliyoruz. Bugün hedeflerimizden birine yönelik önemli bir duyuruyu paylaşmak istiyorum. Artık dünyada siyasi bağımsızlığın teknolojik bağımsızlıktan geçtiğini biliyoruz.

“ Dünya düzeninin belirleyicisi konumundaki teknolojilerin her alanında proaktif bir Türkiye inşa ediyoruz. Türkiye için Uzay yarışında yer almak lüks değil bir mecburiyettir. Öncü olabilmek için uzay alanındaki edinilen tecrübelerden doğacak kazanımlardan hak ettiğimiz payı almamız gerekiyor. Türkiye’de bir nesil ülkelerin uzay yarışını siyah beyaz televizyonlardan izledik, izlediler. Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla Türk gençleri uzay yarışının öncü aktörleri olsun istiyoruz. Bu salondaki basın mensupları aracılığıyla tüm Bakan arkadaşlarım aracılığıyla bir çok insan küçük yaşlarından itibaren uzaya gitme hayali kurmuştur. Hala kuranlar da vardır. Evet artık o vakit geldi. Milli Uzay Programı'mız çerçevesinde 1 Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz. Hiç şüphesiz bu milli bir görev olacak. Uzaya göndereceğimiz vatandaşımızın yerçekimsiz uzay ortamında yapmak istedikleri bilimsel test ve deneyleri gerçekleştirme imkanına sahip olacak. Bu milli göreve başvuru için Uzayagov.tr adresini oluşturduk. Belirlenen eğitim şartlarını sağlayan 45 yaşından genç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu görev için başvurabilirler. Başvurular arasından seçilecek iki aday, bilim elçimiz olarak uzaya çıkış süreci için gerekli tüm eğitimleri alacaklar. Eğitimlerin sonunda bu iki adaydan biri üstlendikleri tarihi görev için 2023 yılında Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilecekler. Şüphesiz göklere en çok yakışan bayrak ay yıldızlı al bayrağımızdır. Bayrağımızı uzayda gururla taşıyacak olan arkadaşımız inanıyorum ki bilgisi, tecrübesiyle gelecek nesillere rol modellik yapacaktır. Türkiye’nin tecrübe ettiği diğer ilkler gibi bu tarihi adımın onurunu milletimize yaşatmak yine hükümetimize nasip olacaktır. Gelecekteki milli kahramanımıza başarılar diliyorum. Bu büyük adımın ülkemize, özellikle gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum." (İHA)