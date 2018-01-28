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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lozan dahil kim nerede neyi vermiş anlatacağım

28 Ocak 2018 12:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege'deki adalar ile ilgili CHP'den yapılan eleştirilere yanıt verdi. Erdoğan, açıklamasında "Tarihi dosyalar hazırlatıyorum, Lozan dahil olmak üzere kim nerede neyi vermiş hepsini milletime anlatacağım" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin il kongresine katılmak üzere gittiği Kocaeli'de halka hitap etti. CHP'den Ege'deki adalara ilişkin yapılan eleştirilere yanıt veren Erdoğan, "CHP adaların faturasını AK Parti'ye kesiyor. Tarihi dosyalar hazırlatıyorum, Lozan dahil olmak üzere kim nerede neyi vermiş hepsini milletime anlatacağım. Kılıçdaroğlu'na sorarsan Lozan'da kazandığımızı söyler. Ondan sonra da adaların faturasını AK Parti'ye keser. Adaları siz verdiniz siz" ifadelerini kullandı.

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