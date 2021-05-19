Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi tarafından 19:19'a çağrı yapılan İstiklal Marşı okumasına geç katıldı

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Cuhmurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi tarafından 19:19'da çağrı yapılan İstiklal Marşı okumasına geç katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarından yapılan çağrıda "Bu akşam saat 19:19’da, Türkiye’nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte, yürekten gelen bir sesle İstiklâl Marşımızı okuyacağız. Gelin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı, kurtuluş mücadelemizin ruhunu temsil eden bu dizelerle kutlayalım" denilmişti.

Ancak Erdoğan, kendisi 19:19'a çağrı yaptığı İstiklal marşı okumasına 19:23'te katıldı. O anlarda organizasyon kapsamında başka illerden de İstiklal Marşı'nı okumak için toplanan grupların bekleyişi kameralara böyle yansıdı.

Çankaya Köşkü'nde İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan da tüm yurttaki İstiklal Marşı okuma etkinliğine Çankaya Köşkü'nden katılarak İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.

Erdoğan'a, İstiklal Marşı'nın dizelerini seslendirirken gençler de eşlik etti.