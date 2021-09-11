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Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi seslendirdiği şiiri dinlerken gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan, 26 Mart 1999'da yayınlanan şiir kasetinde yer alan Kahramanmaraşlı şair Erdem Bayazıt'ın "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair" şiirini dinledi

11 Eylül 2021 09:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisinin seslendirdiği, Kahramanmaraşlı şair Erdem Bayazıt'ın "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair" şiirini dinlerken gözyaşlarını tutamadı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün katıldığı Kahramanmaraş AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı ve toplu açılış töreninin ardından vatandaşlarla bir araya geldiği etkinlikte, kendi şiirini dinlerken gözyaşlarını tutamadı. 

Gözyaşlarına hakim olamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar alkışla destek verdi.

Erdoğan'ın seslendirdiği şiirlerden oluşan ve 26 Mart 1999'da yayınlanan şiir kaseti, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan tarafından Erdoğan'a armağan edildi.

 

 

 

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