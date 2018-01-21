Cumhurbaşkanı Erdoğan kadro isteyen taşeron işçilere tepki gösterdi: Yaptıklarımız şımartmasın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya ve Uşak'ta kadro isteyen işçiler tarafından protesto edildi. İşçilerin tepkisine Erdoğan, "İşçilerin hepsi hakkını almıştır. Aldığını bilmeyenler, gitsin anlayanlardan öğrensin. Siz hala 10 kişi, 15 kişi anlamamışsınız. Bütün bu yaptıklarımız birilerini şımartmasın. Tayyip Erdoğan bu tür sloganlar karşısında pes edecek bir lider değildir" dedi. Erdoğan, ‘İşçilere kadro' sloganlarına şu karşılığı verdi: “İşçilerin hepsi hakkını almıştır. Aldığını bilmeyenler, gitsin anlayanlardan öğretsin. Siz hala 10 kişi, 15 kişi anlamamışsınız. Bütün bu yaptıklarımız birilerini şımartmasın. Kimsenin yapamadığını biz yaptık. Elemanların hepsini iş sahibi yaptık. Ne yapıldığını bilmeden, sloganik bir gençlik biz istemiyoruz.”