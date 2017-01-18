T24 LogoT24 Logo
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İt ürür kervan yürür, biz yolumuza devam ediyoruz

18 Ocak 2017 16:45

Beştepe'de yargı üyelerine hitap eden Erdoğan, "Size 'Yargıda Birlik Derneği' olarak Batı'da birileri pas vermeyebilir, görüşmek istemeyebilir. Hiç umursamayın, ağır olacak ama atalarımızın bu ifadesini kullanmam lazım. 'İt ürür kervan yürür' İstedikleri kadar ön kesmeye çalışsınlar. HSYK'yı tamamen ele geçirerek yargıyı teslim almak isteyen örgüte karşı Yargıda Birlik Derneği kurulmuştur. İyi ki de kurdunuz, aksi taktirde meydan bunlara kalıyordu. Eğer meydanı boş bırakırsanız işte birileri gelir o meydanı doldurur. Anayasaya, kanuna uygun bir şekilde görevlerini yerine getirmek isteyen hakim ve savcılarımız, iradesini FETÖ'ye teslim etmeye çalışan bu mankurtlara karşı tarihe geçecek bir direniş başlatmıştır. Hayırlı olsun" iadesini kullandı.

ETİKETLER

CumhurbaşkanıErdoğanİt ürür kervan yürürPensilvanyaFETÖyargı üyelerimankurtHYSK

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Ocak 2020

Polis olduğunu söyleyerek genç kadını kaçırıp dövdü, tecavüz etmeye çalıştı

Öykü Arin: Kök hücre bağışı yapmayı unutmayın, donör olun, umut olun

Conor McGregor, Donald Cerrone'yi önce 40 saniyede nakavt etti sonra öptü

Esenyurt’ta doğal gaz borusu patladı

Ciple mücevher dükkanına girip soygun yaptılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24