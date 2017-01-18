Cumhurbaşkanı Erdoğan: İt ürür kervan yürür, biz yolumuza devam ediyoruz

Beştepe'de yargı üyelerine hitap eden Erdoğan, "Size 'Yargıda Birlik Derneği' olarak Batı'da birileri pas vermeyebilir, görüşmek istemeyebilir. Hiç umursamayın, ağır olacak ama atalarımızın bu ifadesini kullanmam lazım. 'İt ürür kervan yürür' İstedikleri kadar ön kesmeye çalışsınlar. HSYK'yı tamamen ele geçirerek yargıyı teslim almak isteyen örgüte karşı Yargıda Birlik Derneği kurulmuştur. İyi ki de kurdunuz, aksi taktirde meydan bunlara kalıyordu. Eğer meydanı boş bırakırsanız işte birileri gelir o meydanı doldurur. Anayasaya, kanuna uygun bir şekilde görevlerini yerine getirmek isteyen hakim ve savcılarımız, iradesini FETÖ'ye teslim etmeye çalışan bu mankurtlara karşı tarihe geçecek bir direniş başlatmıştır. Hayırlı olsun" iadesini kullandı.