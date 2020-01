Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşi ecdadımıza hakarete vardırmasına ne diyeceğiz; neymiş efendim Osmanlı hiçbir şey üretmemiş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın grup toplantısını eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Başbakan Binali Yıldırım birlikte takip etti. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nı eleştirenlere yönelik olarak "Bu ülkenin ekmeğini yiyen bir güruh var ki onların ihanetlerinden çok muzdarıbız" yorumunda bulundu. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: "Her gün teröristlerin saklandıkları inleri başlarına geçiren kendi üretimimiz topların sesini de mi duymuyor? Semalardan eksik olmayan, her şeyiyle bize ait silahlı insansız hava araçlarımızdan mı heyecan duymuyor?" "İşi ecdadımıza hakarete vardırmasına ne diyeceğiz? Neymiş, Osmanlı hiçbir şey üretmemiş. Her şey cumhuriyetin ilk yıllarında kurulmuş, sonra gelenler onu da yapmamış. Bu zata hızlı ve özet bir tarih dersi vermek artık vacip oldu. İstanbul'da Tophane diye bir semt var. Yalnız, Kağıthane'yi Kağıttepe'ye çevirdiği gibi buraya da Toptepe demeye kalmasın ha. Burasının adı 500 yıldır Tophane. Bu zat bu ismin nereden geldiğini biliyor mu?"