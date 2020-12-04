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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mozart ile ilgili 23 ay arayla söylediği sözler gündem oldu

Erdoğan'ın Mozart ile ilgili 23 ay arayla söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu

04 Aralık 2020 16:42

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaca ünlü bestekar Wolfgang Amadeus Mozart ile ilgili 23 ay arayla söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. 

Erdoğan dün inşaatı tamamlanan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) yeni konser salonunun açılışına katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Mozart ile Bach'ın portrelerinden tınılar, Şemsettin ile Meragi'den terennümlerle, Şostakoviç ile Chopin’in bestelerinden ritimler burada buluşacaktır. Şehnaz besteler uvertürlere, kâr-ı natıklar andantelere burada yol gösterecektir" ifadelerini kullandı.

Tiyatrocu Rutkay Aziz 2019'un ocak ayında, "Cumhurbaşkanı bir Mozart bir Beethoven dinlesin. Belki iyi gelir" demiş, Aziz’in bu sözleri üzerine Erdoğan, “Cumhurbaşkanını bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır” ifadelerini kullanmıştı. 

TIKLAYINIZ - Erdoğan: Cumhurbaşkanını bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır

TIKLAYINIZ - Rutkay Aziz: Cumhurbaşkanı bir Mozart bir Beethoven dinlesin belki iyi gelir

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