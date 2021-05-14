Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “helallik” istemesinin ardından sosyal medyada gündem olan video

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlardan helallik istediği açıklamasının ardından sosyal medyada 'Kendine Muhabir' adlı YouTube kanalının geçmişte yaptığı röportaj tekrar gündeme geldi.

Vatandaş o videoda "Hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullanıyor ve gözyaşlarını tutamıyor.

Erdoğan açıklamasında, "Sıkıntıya düşen esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden hellalik istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Kısıtlamalardan etkilenen esnaflarımızın bir kısmı ile turizm sektörümüze de bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden hellalik istiyoruz. Hiçbir vatandaşımızın kendini sahipsiz hissetmemesi için devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sosyal destekleri ciddi oranda artırdık. Uluslararası değerlendirmelerde, salgın döneminde vatandaşlarına en yaygın ve etkin sosyal destek sağlayan ülkeler arasında yer alıyoruz."