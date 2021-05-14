T24 LogoT24 Logo
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “helallik” istemesinin ardından sosyal medyada gündem olan video

'Kendine Muhabir' adlı YouTube kanalının geçmişte yaptığı röportaj tekrar gündeme geldi

14 Mayıs 2021 20:21

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlardan helallik istediği açıklamasının ardından sosyal medyada 'Kendine Muhabir' adlı YouTube kanalının geçmişte yaptığı röportaj tekrar gündeme geldi.

Vatandaş o videoda "Hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullanıyor ve gözyaşlarını tutamıyor. 

Erdoğan açıklamasında, "Sıkıntıya düşen esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden hellalik istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

Erdoğan bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi; 

"Kısıtlamalardan etkilenen esnaflarımızın bir kısmı ile turizm sektörümüze de bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden hellalik istiyoruz. Hiçbir vatandaşımızın kendini sahipsiz hissetmemesi için devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sosyal destekleri ciddi oranda artırdık. Uluslararası değerlendirmelerde, salgın döneminde vatandaşlarına en yaygın ve etkin sosyal destek sağlayan ülkeler arasında yer alıyoruz."

TIKLAYIN - Erdoğan ‘helallik’ istedi; Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi Twitter Trend Topic listesinde birinci oldu
erdoğanhelalliketiketesnafvatandaşkapanmasüreç

Diğer Videolar

Melih Bulu "6 ayda biter" demişti; Boğaziçi akademisyenleri eylemlerinin 6'ıncı ayında seslendi: "Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz"

Ali Deniz Şensöz: Film izleme deneyimi değişti, yalnızlaştı; her yerden üzerimize dizi ve film yağıyor

Elmalı davasındaki çocukların öz babası canlı yayında konuştu: Çocuklarımla ilgili kirli bilgilerin medyada yer almasını istemiyorum

Madımak Katliamı | Madımak Oteli'nin önüne karanfiller bırakıldı, semah dönüldü

Kılıçdaroğlu'ndan Madımak Katliamı paylaşımı: Bu ateş 28 yıldır sönmüyor, enkazı kimse kaldırmıyor

Bakan Soylu, İmamoğlu'nun tepkisine ilişkin soru soran gazetecilere böyle yanıt verdi: Siyasete alet olmayın

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24