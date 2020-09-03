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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingi sorulan Sağlık Bakanı Koca, vatandaşı uyardı

Erdoğan Giresun'da çay dağıtırken paketlerden almak isteyen vatandaşlar arasında izdiham yaşanmıştı

03 Eylül 2020 08:52

YOL TV muhabiri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitinginde ortaya çıkan görüntüleri sordu. Bilim Kurulu toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, muhabirin sorusuna yanıt verirken vatandaşklara maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu. Koca, "Cumhurbaşkanımız son derece hassasiyet ve gayret içinde. Vatandaşların maskesiz dışarıda olmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

Ne Olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta selden etkilenen Giresun'da afet bölgesini havadan inceledi. Dereli ilçesine gelen Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan bilgi aldı. Burada konuşan Erdoğan konuşmasının ardından otobüs üzerinden vatandaşa çay dağıttı. Erdoğan çay dağıtırken paketlerden almak isteyen vatandaşlar arasında ufak çaplı izdiham yaşandı. 

 

 

 

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