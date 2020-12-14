Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Seren Serengil: "Size bir müjdem var"

Sunucu Seren Serengil , sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayvan Haklarını Kanunu çıkıyor" ifadesinin yazılı olduğu fotoğrafını paylaşarak hayvan haklarıyla ilgili yasanın çıkacağını iddia etti. Serengil, paylaşımından dolayı kendisine inanmayan bir takipçisine de "Ablam 15 yıldır kadın kollarında, ondan aldım bilgisini, doğrudur" dedi.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli programda sunuculuk yapan Seren Serengil, paylaşımına şu notu düştü;

"Cumhurbaşkanımız tam ümidimi yitirdiğim esnada Hayvanları Koruma Kanunu'nu çıkaracağını müjdelemiş"

"Size bir müjdem var. Bu sabah o kadar mutluyum ki... Sabah ablamın paylaşımını görünce gözümden yaşlar boşalıverdi. Benim için hayattaki en önemli konu olduğu için de teşekkürü borç bildim ve birkaç şey yazmak istedim. Cumhurbaşkanımız tam ümidimi yitirdiğim esnada hayvanları koruma kanununu çıkaracağını müjdelemiş. Hayatımızda şartsız, kuralsız, riyasız bizi seven yeri geldikçe koruyan mahallemizin bekçileri sokağımızın süsü bizim canlarımız onlar... Sonunda Allah'ın bu sessiz kullarını bir yüce gönül duydu kalbine indi vicdanına dokundu" diyen Seren Serengil açıklamasının devamında "Merhametli insanın kalbinde vicdan vardır ben şahsım ve tüm hayvanseverler adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Onları koruyamamanın aczi içindeydik. Bu bütün dünyada da takdire şayan bir hareket olarak konuşulacaktır eminim."

Bir kullanıcı da Serengil'in paylaşımına yorum yaparak "Beş yıldır aynı şeyi söylüyor mecliste böyle bir konu yok. Çok inanmayın derim" dedi. Serengil ise bu yoruma "Ablam kadın kollarında 15 yıldır. Ondan bilgisini aldım doğrudur" cevabını verdi.