Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'nın açılması için "Bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim” sözleri gündem oldu

Danıştay 10. Dairesi’nin verdiği kararla Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı. Kararın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte Ayasofya'nın açılması konusundaki sözleri gündeme geldi.

Geçmişte bir programda soruları yanıtlayan Erdoğan'ın Ayasofya konusunda söyledikleri sosyal medyada ilgi gördü. "Oranın belli bir bölümünde şu anda namaz kılınıyor" diyen Erdoğan'ın Ayasofya'nın açılması hakkında "Getirisi götürüsü nedir? Bunun bir götürüsü var. Çok çeşitli ülkelerde binlerce camimiz var, acaba bunları söyleyenler, o camilerin başına ne gelir bunu düşünüyor mu? Ben bir siyasi lider olarak bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim" diye konuşması yeniden gündeme geldi.