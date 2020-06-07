Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslanları görüntülendi; yıl sonuna doğru yavru vermeleri bekleniyor

Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir tarafından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen aslanlar görüntülendi. Beş yaşına giren ve çiftleşme döneminde olan iki dişi ve iki erkek aslanın yıl sonuna doğru yavru vermesi bekleniyor.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bulunan yaklaşık 3 yıl önce Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin isimli 2 dişi, 2 erkek aslan beş yaşına girdi.

Ağırlıkları 130-160 kilogramlara kadar ulaşan aslanların son durumu hakkında bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı ve Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler, "Yıllar önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Sudan'dan iki dişi ve iki erkek aslan hediye etmişlerdi. Cumhurbaşkanımız da o dönem bu aslanları Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne göndermişti. Aslanlarımız Sudan’dan hayvanat bahçemize ilk geldiklerinde çok küçük ve cılızlardı. Şu anda bu aslanlar beş yaşına geldi. Aslanlar, cinsel olgunluğa da erişmiş ve çiftleşme dönemine girmiş durumda. O yüzden bu yıl içerisinde bu aslanlarımızdan yavru almayı bekliyoruz” dedi.





