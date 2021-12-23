Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Anoten kutsama duası' okundu

Anoten kutsama duası ne demek?

Anoten ya da Ha-noten Türkiye Yahudileri tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı kutsama duasıdır. Anoten Duası, 15. yüzyıldan sonra İspanya'dan kaçan Sefarad Yahudileri'ne kapılarını açan Osmanlı Devleti'ne bir şükran ve medyunluk (borç) duygusu içinde yazılmış bir duadır.