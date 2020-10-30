Cumhurbaşkanı Erdoğan için Anıtkabir'de slogan atanlar liste ile alındı iddiası

FOX Ana Haber'in gündeme getirdiği iddiaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde katılan vatandaşların, Cumhurbaşkanlığı korumasının adlarının yer aldığı listeye göre alındı.

Haberde listede adı olmadığı için alana alınmayan bir vatandaşın görevlilere gösterdiği tepkiye de yer verildi. “Saat 11.00’den önce vatandaşın ziyaretine kapalı” diyen görevliye vatandaş, “Yaşasın Cumhuriyet” sloganından başka slogan atılmamasını talep ederek tepki gösteriyor.

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