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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev’in kabrini ziyaret etti

10 Aralık 2020 12:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere geldiği Bakü’de Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı Dağlık Karabağ’daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere Azerbaycan’a dün akşam saatlerinde gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’da bugün başladığı temasları çerçevesinde ilk olarak Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı’na ziyarette bulunarak, Haydar Aliyev’in kabrine çelenk koydu.

Ebedi Ateş Anıtı’na çelenk bırakan Erdoğan daha sonra Azerbaycan ve Türk şehitliklerine ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Şehitler Hıyabanı’nda şehit mezarlarına çiçek bıraktı. Erdoğan ve Erdoğan'a bu ziyaretinde eşlik eden İlham Aliyev, Anıt Defteri imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıt defterine şu ifadeleri yazdı:

"Aziz Şehitlerimiz,

Bugün, ebedi istirahatgâhınızda aziz hatıralarınızı rahmetle yâd ederken, can Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarının azatlığının bizlere yaşattığı gururu ve sevinci yüreklerimizin en derininde hissediyoruz. 27 Eylül 2020 sabahı başlayan Vatan Muharebesini 44 gün içinde şerefli bir zaferle taçlandıran Azerbaycan ile kardeşliğimiz, bıraktığınız mirastan güç alarak ilelebet payidar kalacaktır.
Ruhunuz şad olsun."

Erdoğan, Aliyev’in kabri ve şehitlik ziyaretlerinin ardından, Ermenistan’ın 27 Eylül’de başlattığı saldırılar karşısında işgal altındaki topraklarının kurtarılması amacıyla Azerbaycan tarafından icra edilen harekatın başarıyla tamamlanmasının ardından kazanılan şanlı zaferi kutlamak için Zafer Geçidi Töreni’ne katılacak.

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