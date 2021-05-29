Cumhurbaşkanı Erdoğan hafızlık icazet töreninde Kur’an okudu

29 Mayıs 2021 15:53
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrencinin icazet aldığı programda Kur’an-ı Kerim okudu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi’nin’ uygulandığı İstanbul Üsküdar İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi/Hafız İmam Hatip Ortaokulu’nda hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrencinin icazet aldığı programa katıldı.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur’an-ı Kerim okudu.
© Tüm hakları saklıdır.