T24 LogoT24 Logo
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafızlık icazet töreninde Kur’an okudu

29 Mayıs 2021 15:53

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrencinin icazet aldığı programda Kur’an-ı Kerim okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi’nin’ uygulandığı İstanbul Üsküdar İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi/Hafız İmam Hatip Ortaokulu’nda hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrencinin icazet aldığı programa katıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur’an-ı Kerim okudu.

cumhurbaşkanı erdoğanayasofyakuran okudu

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Temmuz 2021

Ahu Tuğba, kızı Anjelik’in otomobilini çöpe attı

Samsun’da kamyonet dehşeti: 10 araca çarpıp kaçtı

Erkan Petekkaya'dan "Acun Ilıcalı" sorusu yönelten muhabire: O mikrofonu alır ne yaparım biliyor musun?

Cumartesi Anneleri: Bizi değil, kaybetme iklimini yaratanları yargılayın

Rize'de heyelan böyle geldi, vatandaşlar evlerinden son anda kaçtı!

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24