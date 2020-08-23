Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'daki sel felaketiyle ilgili konuştu: Yıkılması gerektiği için orada yıkılan köprüler var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’daki sel felaketinin ardından bölgeye giden bakanların kendisine “Biz bunu yaşamadık” dediğini aktararak, “Yıkılan köprüler var, yıkılması gerektiği için orada yıkılan köprüler var” diye konuştu.

Erdoğan, “Giresun’da, Dereli’de, Yağlıdere’de şiddetli sel felaketi neticesinde 5 ölümüz vardı, yaralılarımızın sayısı 12 civarındaydı. Rize’de de sel felaketi vardı. Benim ilçem de dahil olmak üzere orada da yaralılar var. Allah ölenlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza şifa nasip etsin. Ben İçişleri Bakanımı, Bekir Pakdemirli bakanımı ve Murat Kurum bakanımı bölgeye gönderdik. Bütün kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan yıkılan köprüler var, yıkılması gerektiği için orada yıkılan köprüler var. Buradaki felaketi hemen ortadan kaldırıp, halkımızı mutlu günlerine döndürelim. Bakanlarımın bana söylediği ‘Biz bunu yaşamadık" dedi.