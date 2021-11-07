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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle birlikte Kürtçe şarkılar söyledi

07 Kasım 2021 09:35

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman’daki törenin ardından gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, gençlerle birlikte Kürtçe ’Şemle, Batmane Batmane ve Dar Hejiroke’ isimli şarkıları söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için geldiği Batman’da ziyaretlerine kapsamında Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve şehir stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninin ardından Diyarbakır Caddesi’nde gezdi, daha sonrası Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi’ne geçti.

2017 yılında Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın adının verildiği il halk kütüphanesini beraberindeki bakanlarla ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gençlerle birlikte Kürtçe ’Şemle, Batmane Batmane ve Dar Hejiroke’ isimli şarkıları söyledi.

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