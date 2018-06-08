Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün bizim dönemimizde büyüdüğü doğrudur, aldatıldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Buket Aydın moderatörlüğündeki ‘Seçim Özel'de, Demirören Medya Grup Başkanı, Kanal D ve CNN Türk İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, röportaj sırasında Mehmet Soysal'ın “FETÖ'nün sizin zamanınızda büyüdüğü iddialarına ne yanıt verirsiniz” sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Erdoğan, FETÖ'nün AKP döneminde büyüdüğünü kabul ederek, “FETÖ bizim zamanımızda büyüdüğü iddiasını reddetmem, doğrudur. Bizim zamanımızda böyle bir ihanet içerisinde olacaklarını düşünmedik. Aldatıldık” ifadelerini kullandı.