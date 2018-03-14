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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evde torunum Mehter Marşı'yla yürüyor

14 Mart 2018 16:07

Erdoğan Afrin operasyonuyla ilgili "Afrin'e biraz daha yaklaştık temenni ederim ki, akşama kadar Afrin tamamen düşmüş olur. Tabii işimiz kolay değil. Batı gibi sivilleri öldürmüyoruz" ifadelerini kullandı. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 46. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, İstiklal Marşı'na değinerek "En büyük üzüntüm marşı yüreklere nakşedecek bir bestenin bulunamamış olmasıdır. Burada da bestekarlara görev düşüyor. Güfte var, istenilen beste yok. Temenni ederiz ki o da çıkar" dedi. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "İstiklal Marşımızın anlamını ancak dilimizle birlikte kalbimizle birlikte okuduğumuzda anlayabiliyoruz. En büyük üzüntüm marşı yüreklere nakşedecek bir bestenin bulunamamış olmasıdır. Burada da bestekarlara görev düşüyor. Güfte var, istenilen beste yok. Temenni ederiz ki o da çıkar. Şu anda Fırat Kalkanı, Afrin, biz bununla ilgili bir İstiklal Marşı gibi demeyeyim ama bir Mehter Marşı gibi marşı da yazamazlar mı? Bunu hazırlasınlar. Evde torunum bile Mehter Marşı ile yürüyor. Askerlerimizi de Mehter Marşı ile yürütür gibi yeni marşlarla yürütelim. 15 Temmuz için de marş yazılabilmeli. Şiirlerini yüreğiyle de yazan şairlerimize çok önemli görevler düşüyor"

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