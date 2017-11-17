Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ'ı icat eden kimse, PYD'yi kuran da odur

AKP il başkanları toplantısında partililere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sakın ha, dedikodulara, sağda soldaki fiskoslara kulak asmayın. Biz işimize bakacağız, yolumuza devam edeceğiz" dedi. Merkez Bankası'nı eleştiren Erdoğan, "Merkez bankalarının bağımsızlığı var, müdahale etmeyin deniyor tamam. Zaten müdahale etmediğimiz için bu hale geliyor, tablo ortada" diye konuştu. Erdoğan, Norveç'teki NATO tatbikatında düşman tablosunda Atatürk ve kendisinin isminin yer alması nedeniyle 40 askeri geri çektiklerini açıkladı. "SDG terör örgütüdür" "DEAŞ'ı icat eden kimse PYD'yi kuran da odur. PYD'yi parlatan kimse Kuzey Irak yönetimini bağımsızlık ilanına sürükleyen de odur. FETÖ'yü kendi koruma kalkanlarında büyüttüklerini de unutmamak lazım. DEAŞ ve PYD'nin Rakka'da el ele girmeleri karşısında derin suskunluk içinde olunduğunu görüyoruz. SDG'yi kimse bize demokratik bir kuruluş olarak yutturmasın, adı demokratik kendisi terör örgütüdür. Biz biliyoruz ki bunların derdi terörizmle mücadele değildir. DEAŞ İslam düşmanlıklarını rahatça ifade edebilmelerinin aracıydı. Fonksiyonu bitince bu örgütün de bir köşeye atılması kuvvetle muhtemeldir. Oyunu kuranlar için bu iki örgütün bir araya gelmesinin hiçbir mahsuru yoktur. Kendi senaryolarını hayata geçirenlere gönüllü figüranlık yapanlar unutulmayacaktır" dedi.