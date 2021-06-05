Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şiirli Dünya Çevre Günü mesajı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne ilişkin video mesaj yayımladı. Cahit Irgat'ın "Ağaç" şiirini seslendirmesine yer verilen videoyu Erdoğan, "Yaşadığımız çevreyi ilahi hikmetin ve evlatlarımızın bir emaneti olarak görüp korumaya devam edeceğiz" notuyla paylaştı.

Erdoğan, mesajında, tiyatro ve sinema sanatçısı, şair Cahit Irgat'ın "Ağaç" şiirinden, "Ağacım, dört kol çengi kıyamet, Her dalımda bir memleket, Uzar kollarım uzar, Taşımda toprağımda bereket, Köklerimden başlar hürriyet, Bana çarptıkça anlar, Yağmur yağmur olduğunu, Rüzgâr, rüzgâr" dizelerini seslendirdi.