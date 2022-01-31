T24 LogoT24 Logo
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart isteği: Kaldırın onu

"Kardeşlerim beni göremiyor"

31 Ocak 2022 09:08

Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir vatandaş tarafından törende açılan bir pankartın kaldırılmasını istedi.

Konuştuğu sahneden pankartı işaret eden Erdoğan,  "Bir dakika, ben arkayı göremiyorum. O pankartı kaldıralım ki ben arkayı göreyim, onlar da beni görsün. Lütfen kaldırın onu, kardeşlerim beni göremiyor kaldırın onu" diyerek pankartın hemen kaldırılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerini duyan alandakiler, hemen pankartın olduğu bölgeye giderek, pankartı kaldırdı. 

 

 
erdoğantrabzonpankart

Diğer Videolar

Tonlarca karın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Ukraynalılar, Rusların yaptığı yardımları ateşe verdi

Rus kozmonot kıyafet rengini değiştirdi

Çarptığı araç, yoldan çıkıp takla attı

Bursa'da halk otobüsünde maske tartışması

Ankara'da markette tekmeli, yumruklu kavga kamerada

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24