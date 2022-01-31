Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart isteği: Kaldırın onu

Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir vatandaş tarafından törende açılan bir pankartın kaldırılmasını istedi.

Konuştuğu sahneden pankartı işaret eden Erdoğan, "Bir dakika, ben arkayı göremiyorum. O pankartı kaldıralım ki ben arkayı göreyim, onlar da beni görsün. Lütfen kaldırın onu, kardeşlerim beni göremiyor kaldırın onu" diyerek pankartın hemen kaldırılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerini duyan alandakiler, hemen pankartın olduğu bölgeye giderek, pankartı kaldırdı.