T24 LogoT24 Logo
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Busenaz Sürmeneli'ye tebrik telefonu

07 Ağustos 2021 13:34

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli’yi telefonla arayarak tebrik etti.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, finalde Çinli Hong Gu'yu mağlup ederek olimpiyat şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu aracılığıyla Busenaz Sürmeneli ile görüştü.

Milli sporcuyu başarısından dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son anları gözlerim yaşlı olarak izledim. Seni tebrik ediyorum. Çakıroğlu gümüş kaptı. Sen de altını kaptın. Böylece puanlarımızı da yükseltmiş oldunuz. Sizleri şahsım, ailem, milletim olarak tebrik ediyorum" dedi.

Busenaz SürmeneliCumhurbaşkanı Erdoğan'telefon görüşmesitebrik

Diğer Videolar

Almanya sandık başında: Sürprizlere açık seçimler ve koalisyon olasılıkları, T24 canlı yayın ekranında

Tükiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Babacan'dan iktidara 'Kürt sorunu' tepkisi: Siz bu meselenin adını koymazsanız, çözemezsiniz; adı da Kürt meselesidir

Isparta Belediye Başkanı, PSAKD Başkanı Gani Kaplan’ın cemevi açılışında Diyanet’i eleştiren konuşmasını engellemeye çalıştı

Cumartesi Anneleri'nden iktidara: Anayasal haklarımızı kullanamıyoruz

İBB: Yeni taksi modelimizi 9. kez sunuyoruz, İstanbul taksi için el kaldırıyor

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24