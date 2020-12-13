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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Gül'e: Maskeyi çıkar da öyle iç

Erdoğan, açılış töreninde ikram edilen suyu kürsüye bırakan Adalet Bakanı Gül'ü esprili bir dille uyardı

13 Aralık 2020 11:52

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreninde ikram edilen suyu kürsüye bırakan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü esprili bir dille uyararak Gül'e "Maskeni çıkar da öyle iç" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanGaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı. Açılış töreninde sahnedeki konuklara su ikram edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sizlere afiyet olsun" dediği sırada Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sunulan suyu alıp kürsüye bıraktı. Erdoğan'ın o anlarda kullandığı "Abdülhamit Bey, maskeni çıkar da öyle iç" sözleri törene damga vurdu. Katılımcılar ise o anlara tebessümle eşlik etti.

Bakan Gül, gülüşmelerden sonra suyunu içerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatıra olarak misafirlerin bardakları alabileceğini belirtti.

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