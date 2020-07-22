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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...

22 Temmuz 2020 15:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Ayasofya için hazırlanan bir video klip paylaştı.

Farklı uyruklardan sanatçıların kendi dillerinde seslendirdikleri, söz ve müziği Yücel Arzen’e ait “Ayasofya” şarkısı Türkçe, Azerice, Arnavutça, Boşnakça, Kürtçe, Arapça, Bengalce, Kırgızca ve Svahili dilinde seslendirildi.  Erdoğan klibi, "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." ifadeleriyle paylaştı. 

 

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