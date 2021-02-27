Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış sırasında Ulaştırma Bakanına asfalt uyarısı

27 Şubat 2021 17:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışını yaptığı Kızılcahamam Tüneli'nin asfaltını beğenmedi. Erdoğan, kurdelenin kesileceği sırada Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’na, "Asfalt pek iyi gözükmüyor, yüklenici firmayla konuşun" uyarısında bulundu.
Erdoğan, kurdelenin kesilmesi sırasında ise asfalt konusunda eleştirilerde bulundu. Erdoğan, Bakan Adil Karaismailoğlu’na “Sıcak asfalt düzgün yapılmamış. Yüklenici firmayla konuşun" dedi. Çevre düzenlemesinin de yapılmasını isteyen Erdoğan, ‘ağaçlandırmanın önemli olduğunu’ belirtti.
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