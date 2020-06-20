Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış sırasında rejiye uyarı: Bir zoom yapalım; kış görüntülerini değil şu anı gösterelim

Kars Barajı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, rejiyi ekrana yansıtılan görüntüler için uyardı. Barajın kışın çekilmiş görüntülerini ekrana getiren rejiyi uyaran Erdoğan, "Kış mevsiminde çekilmiş olanları değil ha, şimdiki... Şu anı gösterelim" şeklinde uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars Barajı açılış törenine telekonferans sistemiyle bağlandı ve barajın açılışını yaptı. Barajın görüntülerinin ekrana verilmesini isteyen Cumhurbaşkanı, "Öncelikle şöyle bir zoomlayalım. Baraj çevresini milletimize televizyon ekranlarından bir gösterelim" dedikten sonra ekrana kış ayında çekilmiş görüntü geldi.

Erdoğan kış görüntülerinin ardından rejiye uyarıda bulunarak, "Kış mevsiminde çekilmiş olanları değil ha, şimdiki... Şu anı gösterelim" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından reji barajla ilgili güncel görüntüleri ekrana getirdi.