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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Öztürk'e tebrik telefonu

Erdoğan, Öztürk'ü telefonla arayarak tebrik etti

30 Ağustos 2021 19:46

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde altın madalya kazanan milli sporcu Abdullah Öztürk'ü telefonla arayarak tebrik etti.

Milli tenisçi Abdullah Öztürk, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde Güney Koreli rakibini yenerek altın madalya kazandı. Bu başarısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon sporcuyu telefonla arayarak tebrik etti.

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Kaynak: İHA

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