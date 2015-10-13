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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Charlie Hebdo katliamında Fransız istihbaratını nasıl suçlamıştı?

13 Ekim 2015 14:20

Ankara'da 97 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısı sonrasında miting alanında güvenlik önlemlerinin alınmaması ve saldırı ile ilgili istihbarat çalışmalarının yeterli olmaması sert bir dille eleştirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz ocak ayında İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında yaptığı konuşmasında Charlie Hebdo saldırısına değinmiş, yapılan saldırıda gerekli önlemleri almayan ve saldırının yaşanmasına neden olan bu güvenlik zafiyeti nedeniyle Fransa hükümetini sert bir dille eleştirmişti. Erdoğan, "Daha önce de suçlu bulunan bu insanları niye takip etmediniz sizin istihbarat teşkilatınız çalışmıyor mu?" diyerek tepki göstermişti.

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