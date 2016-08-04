Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadarki TSK içindeki tutuklamalar buz dağının görünen yüzü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oda ve Borsa Başkanlarıyla İstişare Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı olduğu iddia edilen Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı Gülen cemaatine ilişkin olarak, "Bu FETÖ'cüler sözümona kendilerini dünya vatandaşı sayıyorlar. Örgütlendikleri 160 ülkeyi vatan sayıyorlar ve oraları da ele geçirecek kadar kendini beğenmişler. Amerika’ya da ele geçirecekler ha. Öyle söylüyorlar. Oraya yerleşmek suretiyle bunu yapıyor" ifadesini kullandı. "15 Temmuz'la birlikte bu sinsi örgütün TSK içindeki yapılanması da deşifre olmaya başladı" diyen Erdoğan, "Bugüne kadar yakalananlar buzdağının görünen yüzü" diye konuştu.