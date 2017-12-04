Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkedeki kaynakları yurt dışına kaçıranlar zaten haindir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim sermaye hareketlerinin sınırlandırılması yönünde bir talimatım söz konusu değildir. FETÖ gibi, PKK gibi terör örgütleriyle ilgili olarak paraları yurt dışına kaçıranlar zaten haindir. Benim söylediğim iş adamlarımızın yerli ve milli duruş sergilemesi gerektiğidir" dedi. Erdoğan, "Türkiye serbest piyasa ekonomisine sahip bir ülkedir. 1989 yılından beri isteyen herkesin yurt dışına parasını çıkarma hakkı vardır, şüphesiz de devam etmektedir" diye konuştu. Kaynak: TRT Haber