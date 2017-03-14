Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz cibilliyetsiz Hollanda'yı Srebrenitsa Katliamı'ndan tanırız!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hollanda'yla yaşanan krize ilişkin sert söylemlerini sürdürerek, "Biz Hollanda'yı ve Hollandalılar Srebrenitsa Katliamı'ndan tanırız. Onların cibilliyetinin, karakterinin ne kadar bozuk olduğunu orada katlettikleri insan sayısından tanırız" dedi. "Savaşın bile bir ahlakı, bir kuralı vardır" diyen Erdoğan, "Savaşta bile sağlık ekiplerine ateş açılmaz. He Hollandalı gibi olursa açar, onu söyleyeyim" ifadesini kullandı. Erdoğan, Türkiye'deki konsolosluğa ve büyükelçiliğe giriş çıkışın yasaklandığını belirtti.