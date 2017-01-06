Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri terör örgütlerini özellikle besleyip silahlandırıp Türkiye'nin üzerine salıyorlar

Şanlıurfa'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Kardeşlerim bölücü örgütün bıraktığı yerden DEAŞ, onun bıraktığı yerden FETÖ bu ihanet nöbetini devralıyor. Bu örgütleri birileri özellikle besleyip, silahlandırıp, yönlendirip Türkiye'nin üstüne salıyorlar. Yiğitçe ortaya çıkıp bizimle mücadele edemeyenler terör örgütleri üzerinden bizi yola getirmeye çalışıyorlar. Ne diyoruz; mert dayanır namert kaçar. Biz millet olarak tarihimizin önünde, tarihimizin hiçbir döneminde kaçmadık. Bu millet, ölürsem şehit, kalırsam gaziyim diyerek 15 Temmuzda en güçlü silahlarla üzerine gelen darbecileri püskürtmüş bir millettir" ifadesini kullandı.