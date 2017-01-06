T24 LogoT24 Logo
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri terör örgütlerini özellikle besleyip silahlandırıp Türkiye'nin üzerine salıyorlar

06 Ocak 2017 18:31

Şanlıurfa'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Kardeşlerim bölücü örgütün bıraktığı yerden DEAŞ, onun bıraktığı yerden FETÖ bu ihanet nöbetini devralıyor. Bu örgütleri birileri özellikle besleyip, silahlandırıp, yönlendirip Türkiye'nin üstüne salıyorlar. Yiğitçe ortaya çıkıp bizimle mücadele edemeyenler terör örgütleri üzerinden bizi yola getirmeye çalışıyorlar. Ne diyoruz; mert dayanır namert kaçar. Biz millet olarak tarihimizin önünde, tarihimizin hiçbir döneminde kaçmadık. Bu millet, ölürsem şehit, kalırsam gaziyim diyerek 15 Temmuzda en güçlü silahlarla üzerine gelen darbecileri püskürtmüş bir millettir" ifadesini kullandı.

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı ErdoğanDEAŞterör örgütleribesliyorsilahlandırıpTürkiyesalıyorlar

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Ocak 2020

Polis olduğunu söyleyerek genç kadını kaçırıp dövdü, tecavüz etmeye çalıştı

Öykü Arin: Kök hücre bağışı yapmayı unutmayın, donör olun, umut olun

Conor McGregor, Donald Cerrone'yi önce 40 saniyede nakavt etti sonra öptü

Esenyurt’ta doğal gaz borusu patladı

Ciple mücevher dükkanına girip soygun yaptılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24