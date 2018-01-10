Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı ülkeme darbe yapanları korumaya devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "UYAP gibi önemli teknolojiyi maalesef, bu bir özeleştiridir, FETÖ'cülere kaptırdık. Orayı o kendi sinsi emelleri için acımasız kullandılar. Oradan da en büyük zulmü bir gördük" dedi. ABD yönetiminin Gülen cemaatine yönelik tutumunu da eleştiren Erdoğan, "Ülkemden kaçıp giden o malum teröristi Amerika'da besleyen kişiler, 'Ver bize bunu' dediğimizde vermiyor. Bizden 12 terörist istediler, biz onlar 15 sene içerisinde verdik. Şu anda yargı makamlarımız bu kişi ile ilgili kararlarını veriyor, bütün dosyaları gönderiyor. Hukuka, kanuna, zerre kadar saygıları yok. Siyasi kararlarla Türkiye'ye meydan okumaya yöneliyorlar. Beni bu noktada farklı görün. Ben bunların kararlarına kesinlikle saygı duymuyorum, inanmıyorum" diye konuştu. Kaynak: NTV