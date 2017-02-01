Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bana bak, başkanlık sistemi başlıyor!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği için gidilecek referandumuna ilişkin ilk saha çalışmasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Başkan Yardımcısı olarak kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın görev yaptığı Kadın ve Demokrasi Derneği’ni (KADEM) ziyaret etti. KADEM Genel Merkezi’nde gençleri otobüsünde ziyaret eden Erdoğan, “Bana bak Başkanlık sistemi başlıyor. Ona göre çok çalışacaksınız” dedi. Gençler de Erdoğan’a Rabia işareti yapıp “Biz de varız” diyerek yanıt verdi. İşte o görüntüler...